ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630

Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.