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SSDERHS15B0630
ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630

ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630

Референс: SSDERHS15B0630
Линейка SystemePact SD

Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.

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Тип документа
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Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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