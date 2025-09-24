ArtGallery: новые функции и дизайн в серии электроустановочных изделий

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

Серия электроустановочных изделий ArtGallery поступила в продажу весной 2024 и стала одной из самых громких новинок года. Линейка по праву считается дизайнерской и за счет обилия цветовой палитры может вписаться в любой интерьер. Она имеет тонкие рамки шириной 5.5 мм, широкие накладки для функций, а при многопостовом монтаже между изделиями отсутствуют перегородки, что также подчеркивает эстетичность серии.

На момент запуска ArtGallery насчитывала 36 функций в цветовой гамме из 11 оттенков. Ассортимент закрывал все основные потребности заказчика и даже больше: от классических розеток и выключателей, до высокоскоростных USB-розеток и универсальных светорегуляторов. Спустя год после запуска серию пополнила еще 21 новая функция. О самых значимых из них мы расскажем в нашей статье.

Механизмы с быстрозажимными клеммами

Механизмы с быстрозажимными клеммами не являются открытием для рынка, но главное отличие механизмов Systeme Electric – это то, что они полностью произведены в России. Запатентованная европейская платформа механизмов выключателей, переключателей и розеток была локализована в России на заводе Потенциал. Данные функции выпускаются не только в серии ArtGallery, но и в сериях AtlasDesign и Glossa.

Механизм с быстрозажимными клеммами cерии ArtGallery

Главное преимущество таких функций – скорость монтажа. Используя механизмы с быстрозажимными клеммами, электрик экономит до 25% времени, что при монтаже 200 постов равно 6 часам. Также важно отметить безопасность клемм. Высокая механическая прочность зажима обеспечивает надежный контакт и не требует протяжки в процессе эксплуатации, как это прописано в ПУЭ. Розетки с быстрозажимными клеммами в серии ArtGallery в продаже с декабря 2024 года, а выключатели и переключатели – с марта 2025.

Розетка с быстрозажимными клеммами, выключатель, переключатель cерии ArtGallery

Умный моноблочный термостат

Одной из долгожданных новинок в ArtGallery стал умный термостат. В число главных преимуществ устройства входит удаленное управление. Термостат работает на протоколе Wi-Fi. С помощью приложения SmartLife пользователь может: наблюдать текущую температуру в помещении и температуру пола, регулировать ее, включать или отключать устройство, а также задавать различные сценарии. Термостат представлен в двух цветах: черный и белый. На самом устройстве также предусмотрено удобное и простое сенсорное управление. Как для всех термостатов Systeme Electric, в комплекте к устройству идет выносной датчик NTC 10 кОм.

Моноблочный термостат ArtGallery доступен к покупке с июля 2025 года.

Моноблочные термостаты ArtGallery

Сценарный выключатель

В мире дизайна и технологий всегда есть место для инноваций, которые удивляют своей функциональностью и практичностью. Одной из таких новинок в серии ArtGallery является сценарный выключатель. Это ожидаемое решение для тех, кто ценит комфорт и удобство в повседневной жизни.

Сценарный выключатель представляет собой устройство, которое позволяет управлять несколькими нагрузками из одной точки. Это особенно полезно в гостиницах и квартирах, где необходимо контролировать таким образом различные системы, например, освещение и жалюзи. Благодаря этой функции можно создать оптимальные условия для отдыха и работы.

Одним из ключевых преимуществ сценарного выключателя является его универсальность. Он имеет так называемый «сухой контакт», что позволяет использовать его только в паре с контроллером. Это обеспечивает надежную и безопасную работу устройства, а также возможность интеграции с различными системами умного дома.

Установка сценарного выключателя станет отличным решением для тех, кто хочет сделать свою жизнь более комфортной и удобной. Благодаря его функциональности и универсальности, вы сможете создать идеальные условия для отдыха, работы или развлечений.

Сценарный выключатель ArtGallery доступен с сентября 2025 года.

Сценарный выключатель ArtGallery

Накладки Keystone

Представьте ситуацию. Для вашего проекта срочно понадобились акустические розетки и USB-розетки для передачи данных. Но вот незадача! В серии розеток и выключателей, которую вы выбрали, нет таких функций. ArtGallery решит данную проблему с помощью накладок Keystone.

Пример готового решения с накладкой Keystone

Что такое Keystone? Это стандарт гнездового разъема. Эти накладки используются совместно с разъемом Keystone. С их помощью можно собрать информационную розетку любой категории (в зависимости от того, какой разъем вы выберете). Такое решение удобно тем, что можно собрать розетку под конкретные задачи: интернет, аудио, ТВ и т.д. Все компактно и аккуратно.

В ассортименте серии ArtGallery есть накладки Keystone как на один, так и на два модуля.

Накладка Keystone cерии ArtGallery

Компьютерная розетка категории 5е, ТВ-коннектор, кнопочный выключатель с подсветкой

Эти функции не являются чем-то новым для рынка, но играют важную роль при составлении проекта. Ассортимент ArtGallery постоянно расширяется и дает пользователю возможность выбора тех функций, которые будут для него наиболее полезны.

Компьютерная розетка категории 5е имеет скорость передачи данных 1 Гбит/сек, что вполне достаточно для применения в жилых и коммерческих зданиях. Если вам необходима более высокая скорость, а также защита в виде экранирования, то в ArtGallery вы сможете найти компьютерную розетку категории 6а. Она есть как в одиночном, так и в двойном исполнении.

Компьютерная розетка категории 5е и 6а серии ArtGallery

ТВ-коннектор предназначен для подключения одного телевизора напрямую от антенны. При подключении нескольких телевизоров уже потребуются проходные и оконечные розетки, которые также есть в ассортименте ArtGallery.

ТВ-коннектор cерии ArtGallery

Новый кнопочный выключатель оснащен подсветкой, которая позволяет легко найти его в темном помещении. В паре с контактором он является эффективным решением для управления освещением в различных условиях. Если подсветка на клавише не нужна, то ArtGallery может предложить выключатель с самовозвратом без нее как в одноклавишном, так и в двухклавишном исполнении.

Кнопочный выключатель с подсветкой cерии ArtGallery

Какие новинки еще ждать?

К концу 2025 года склады Systeme Electric и партнеров пополнит новинка – рамки из натуральных материалов ArtGallery Pure.

Универсальные рамки будут представлены в вариации от 1 до 5 постов и иметь два материала: металл и органическое стекло.

Металл будет представлен пятью изысканными оттенками:

Серебро – холодный, сдержанный тон с зеркальным блеском, идеален для современных интерьеров.

Золото – глубокий, теплый оттенок с благородным сиянием, добавит роскоши классическому дизайну.

Латунь – насыщенный желто-коричневый тон с винтажным шармом, создаст уютную атмосферу.

Медь – розово-золотой оттенок с живым металлическим переливом, для смелых акцентов.

Оникс – глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость.

А органическое стекло в семи вариантах:

Белый – чистый, яркий, универсальный, подходит для любых светлых поверхностей.

Белый матовый – мягкий, без бликов, создает эффект утонченной легкости.

Черный – глубокий глянец, добавляет контраста и современной графичности.

Черный матовый – бархатистый, без отражений, выглядит особенно дорого и стильно.

Мокко – теплый оттенок, напоминает горький шоколад, придает интерьеру уют и глубину.

Шампань – нежный бежево-золотистый, с легким перламутровым отливом, для изысканного декора.

Алюминий – нейтральный серый металлик, идеален для хай-тека и минимализма.

Серия ArtGallery продолжает удивлять и радовать своих поклонников новыми функциями и расширением ассортимента. Благодаря современному дизайну, богатой палитре цветов и высокой функциональности, она идеально вписывается в любые интерьеры — от классических до современных. Внедрение инновационных решений, таких как механизмы с быстрозажимными клеммами, умный термостат, сценарные выключатели и накладки Keystone, делает серию не только эстетичной, но и максимально удобной в эксплуатации. А предстоящие новинки — рамки из натуральных материалов — позволят каждому заказчику создать уникальный и гармоничный интерьер. «Систэм Электрик» подтверждает статус лидера в области электроустановочных изделий, сочетая стиль, технологичность и качество в каждой детали.