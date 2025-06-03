Типы и назначение низковольтного оборудования

Опубликовано: 03.06.2025

Оборудование низкого напряжения (НН), или низковольтное оборудование — это устройства, предназначенные для работы в сетях до 1000 вольт. Они используются в быту, а также в административных, коммерческих и производственных помещениях с небольшим уровнем нагрузки.

Классификация низковольтного оборудования

В жилых квартирах и домах устанавливается только модульное низковольтное оборудование. На крупных предприятиях список используемых устройств НН более разнообразен: здесь можно встретить воздушные автоматические выключатели, выключатели-разъединители и шинопроводы.

Модульное оборудование

Сюда относятся устройства, которые размещаются в распределительных щитках квартир, офисов и коммерческих помещений. Главное преимущество такого оборудования — компактность. Каждый такой прибор устанавливается на DIN-рейку и занимает минимальное количество места в щитке.

Виды модульного низковольтного оборудования:

1. Автоматические выключатели (АВ). Защищают от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки линии. В соответствии с п. 7.1.65 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, редакция 7)1 автоматы должны обязательно присутствовать в цепи сразу после счетчика электроэнергии. Все характеристики и принцип работы АВ разобрали здесь.

Автоматические выключатели City9 Set

Автоматические выключатели City9 Set

2. Устройства защитного отключения (УЗО), или выключатели дифференциального тока (ВДТ). Реагируют на появление тока утечки, защищая человека от поражения электрическим разрядом, а проводку — от возгорания. Не обесточивают цепь при КЗ и перегрузках, поэтому для полной защиты нуждаются в дополнительной установке автоматического выключателя. Подробная статья о принципах работы УЗО.

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) City9 Set

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) City9 Set

3. Дифференциальные автоматы (АВДТ). Совмещают функции УЗО и АВ в одном корпусе. Это более дорогостоящее, но не менее надежное оборудование, которое обеспечивает полную защиту от неполадок в электрической сети. Более подробно об АВДТ можно почитать в этом материале.

Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set

Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set

4. Выключатели нагрузки. Аппарат для ручного управления питанием линии. По аналогии с АВ оснащен рычажком, который переключается для замыкания и размыкания цепи. Выключатели нагрузки имеют увеличенный технический ресурс, а для более безопасного отключения напряжения — функцию двойного разрыва цепи.

Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set

Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set

5. Модульные контакторы. Используются для управления нагрузкой, например, насосным оборудованием, освещением, вентиляцией и отоплением. Не имеют защитных функций, но могут быть встроены в автоматизированную систему дома или коммерческого помещения. Больше фактов о модульных контакторах — здесь.

Модульные контакторы (МК) City9 Set

Модульные контакторы (МК) City9 Set

Systeme Electric представляет полный ассортимент низковольтного модульного оборудования в линейке City9 Set. Все устройства полностью соответствуют стандартам безопасности и подходят для применения в жилых домах, офисах, административных зданиях и сетевых магазинах.

Промышленные выключатели

Способны коммутировать высокие токи. Если модульное оборудование рассчитано в среднем на ток до 63 А, то некоторые модели воздушных автоматических выключателей могут работать с токами до 4000 А и выше.

Типы низковольтных выключателей:

1. В литом корпусе. Как и модульные устройства, считаются достаточно компактным оборудованием и так же устанавливаются в распределительном щите. Такие автоматические выключатели имеют более высокие технические характеристики и используются на объектах промышленности и инфраструктуры в качестве вводных автоматов. В большинстве случаев они выпускаются для трехфазных сетей и имеют 3–4 полюса. Автоматические выключатели SystemePact CCB в литом корпусе предназначены для токов 16–630 А в сетях с напряжением до 690 В. Их преимущества — двойной разрыв цепи и отключающая способность до 150 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB

Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB

2. Воздушные выключатели. Для возможности работы с высокими токами имеют воздушный зазор между контактами. Благодаря открытому металлическому корпусу устройство не перегревается и обеспечивает достаточный обзор для контроля силовых контактов. Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB применяются в сетях НН до 690 В и способны коммутировать токи до 6300 А. Они поддерживают интеграцию в систему диспетчеризации и сети связи, а также оснащены встроенной функцией измерений.

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB

3. Выключатели-разъединители. Используются для создания видимого разрыва цепи. Это необходимо для безопасной работы персонала в ходе обслуживания оборудования или устранения аварийных ситуаций. Выключатели-разъединители устанавливаются в распределительных электрических шкафах различного назначения. Systeme Electric реализует сразу две линейки такой аппаратуры — SystemePact CCB NA 100–630 А до 690 В для категории применения AC22A/AC23A и SystemePact SD80 16–80 А AC22/AC23 с повышенной износостойкостью.

Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA (слева), Выключатели-разъединители SystemePact SD80 (справа)

Шинопроводы

Конструкция, используемая для подачи и распределения электрической энергии. Это аналог классической кабельной сети. Шинопровод состоит из проводников, расположенных внутри корпуса. Он прост в монтаже и масштабировании, благодаря чему широко применяется в коммерческих, административных и промышленных зданиях.

Основное отличие шинопровода от кабельной системы — повышенная энергоэффективность за счет минимальных потерь в материале шин и контактных напряжениях. Он легко переносится в нужное место, обеспечивает надежную изоляцию проводников, а также их защиту от внешних воздействий. Компактные шинопроводы SystemeLine B рассчитаны на ток 400–6300 А и поставляются в комплектных секциях, которые подбираются для трассы определенной конфигурации.

Шинопровод SystemeLine B

Шинопровод SystemeLine B

