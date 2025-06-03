Типы и назначение низковольтного оборудования

В этой статье:

Оборудование низкого напряжения (НН), или низковольтное оборудование — это устройства, предназначенные для работы в сетях до 1000 вольт. Они используются в быту, а также в административных, коммерческих и производственных помещениях с небольшим уровнем нагрузки.

Классификация низковольтного оборудования

В жилых квартирах и домах устанавливается только модульное низковольтное оборудование. На крупных предприятиях список используемых устройств НН более разнообразен: здесь можно встретить воздушные автоматические выключатели, выключатели-разъединители и шинопроводы.

Модульное оборудование

Сюда относятся устройства, которые размещаются в распределительных щитках квартир, офисов и коммерческих помещений. Главное преимущество такого оборудования — компактность. Каждый такой прибор устанавливается на DIN-рейку и занимает минимальное количество места в щитке.

Виды модульного низковольтного оборудования:

1. Автоматические выключатели (АВ). Защищают от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки линии. В соответствии с п. 7.1.65 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, редакция 7)1 автоматы должны обязательно присутствовать в цепи сразу после счетчика электроэнергии. Все характеристики и принцип работы АВ разобрали здесь.

Автоматические выключатели City9 Set

2. Устройства защитного отключения (УЗО), или выключатели дифференциального тока (ВДТ). Реагируют на появление тока утечки, защищая человека от поражения электрическим разрядом, а проводку — от возгорания. Не обесточивают цепь при КЗ и перегрузках, поэтому для полной защиты нуждаются в дополнительной установке автоматического выключателя. Подробная статья о принципах работы УЗО.

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) City9 Set

3. Дифференциальные автоматы (АВДТ). Совмещают функции УЗО и АВ в одном корпусе. Это более дорогостоящее, но не менее надежное оборудование, которое обеспечивает полную защиту от неполадок в электрической сети. Более подробно об АВДТ можно почитать в этом материале.

Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set

4. Выключатели нагрузки. Аппарат для ручного управления питанием линии. По аналогии с АВ оснащен рычажком, который переключается для замыкания и размыкания цепи. Выключатели нагрузки имеют увеличенный технический ресурс, а для более безопасного отключения напряжения — функцию двойного разрыва цепи.

Выключатели нагрузки (ВН) City9 Set

5. Модульные контакторы. Используются для управления нагрузкой, например, насосным оборудованием, освещением, вентиляцией и отоплением. Не имеют защитных функций, но могут быть встроены в автоматизированную систему дома или коммерческого помещения. Больше фактов о модульных контакторах — здесь.

Модульные контакторы (МК) City9 Set

Systeme Electric представляет полный ассортимент низковольтного модульного оборудования в линейке City9 Set. Все устройства полностью соответствуют стандартам безопасности и подходят для применения в жилых домах, офисах, административных зданиях и сетевых магазинах.

Промышленные выключатели

Способны коммутировать высокие токи. Если модульное оборудование рассчитано в среднем на ток до 63 А, то некоторые модели воздушных автоматических выключателей могут работать с токами до 4000 А и выше.

Типы низковольтных выключателей:

1. В литом корпусе. Как и модульные устройства, считаются достаточно компактным оборудованием и так же устанавливаются в распределительном щите. Такие автоматические выключатели имеют более высокие технические характеристики и используются на объектах промышленности и инфраструктуры в качестве вводных автоматов. В большинстве случаев они выпускаются для трехфазных сетей и имеют 3–4 полюса. Автоматические выключатели SystemePact CCB в литом корпусе предназначены для токов 16–630 А в сетях с напряжением до 690 В. Их преимущества — двойной разрыв цепи и отключающая способность до 150 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB

2. Воздушные выключатели. Для возможности работы с высокими токами имеют воздушный зазор между контактами. Благодаря открытому металлическому корпусу устройство не перегревается и обеспечивает достаточный обзор для контроля силовых контактов. Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB применяются в сетях НН до 690 В и способны коммутировать токи до 6300 А. Они поддерживают интеграцию в систему диспетчеризации и сети связи, а также оснащены встроенной функцией измерений.

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB

3. Выключатели-разъединители. Используются для создания видимого разрыва цепи. Это необходимо для безопасной работы персонала в ходе обслуживания оборудования или устранения аварийных ситуаций. Выключатели-разъединители устанавливаются в распределительных электрических шкафах различного назначения. Systeme Electric реализует сразу две линейки такой аппаратуры — SystemePact CCB NA 100–630 А до 690 В для категории применения AC22A/AC23A и SystemePact SD80 16–80 А AC22/AC23 с повышенной износостойкостью.

Выключатели-разъединители SystemePact CCB NA (слева), Выключатели-разъединители SystemePact SD80 (справа)

Шинопроводы

Конструкция, используемая для подачи и распределения электрической энергии. Это аналог классической кабельной сети. Шинопровод состоит из проводников, расположенных внутри корпуса. Он прост в монтаже и масштабировании, благодаря чему широко применяется в коммерческих, административных и промышленных зданиях.

Основное отличие шинопровода от кабельной системы — повышенная энергоэффективность за счет минимальных потерь в материале шин и контактных напряжениях. Он легко переносится в нужное место, обеспечивает надежную изоляцию проводников, а также их защиту от внешних воздействий. Компактные шинопроводы SystemeLine B рассчитаны на ток 400–6300 А и поставляются в комплектных секциях, которые подбираются для трассы определенной конфигурации.

Шинопровод SystemeLine B

