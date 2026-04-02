Выключатель-разъединитель: виды и как правильно выбрать

Выключатель-разъединитель — это низковольтное коммутационное устройство, предназначенное для ручной или дистанционной коммутации, а так же безопасного разъединения электрических цепей переменного или постоянного тока.

Для чего нужны выключатели-разъединители

Основная область их применения — обеспечение безопасных условий для проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ на электрооборудовании. В отличие от автоматических выключателей, основная функция которых — защита цепи от перегрузок и коротких замыканий, выключатели-разъединители выполняют функцию безопасного отделения участка установки от источника питания.

Они применяются на вводах распределительных щитов, для секционирования (разделения) шинных мостов, в качестве главных рубильников, а также для коммутации нагрузок в нормальном эксплуатационном режиме.

Варианты установки выключателей-разъединителей:

на каждом питающем вводе для видимого разрыва цепи и коммутации нагрузки;

на секции шин для обеспечения безопасности на период ремонта и/или обслуживания;

для включения питания группы потребителей от независимой секции шин;

для ввода резерва от другого источника питания;

для удобства отделения участков линии при ремонте или поиске повреждения;

для включения и отключения крупных производственных установок.

Классификация выключателей-разъединителей

В современной низковольтной аппаратуре распределения и управления классификация выключателей-разъединителей строится по нескольким признакам: конструктивному исполнению, способу монтажа, наличию дополнительных функций и категории применения.

На основе действующего ГОСТ IEC 60947-3-2022 и сложившейся практики применения выделяются следующие основные виды:

1. По конструктивному исполнению

Модульные выключатели-разъединители . Монтируются на DIN-рейку в модульных электрощитах. Могут использоваться в жилых, коммерческих или административных помещениях.

. Монтируются на DIN-рейку в модульных электрощитах. Могут использоваться в жилых, коммерческих или административных помещениях. Выключатели-разъединители в литом корпусе . Для применения в ВРУ, промышленных щитах, шкафах управления, на объектах с повышенными требованиями к надежности.

. Для применения в ВРУ, промышленных щитах, шкафах управления, на объектах с повышенными требованиями к надежности. Воздушные выключатели-разъединители. Могут устанавливаться в ГРЩ, в качестве вводных и секционных аппаратов на промобъектах, электростанциях, ЦОД.

2. По наличию дополнительных функций

Выключатели-разъединители базовые . Коммутация + видимый разрыв. Не отключают токи КЗ, но выдерживают их кратковременное воздействие (Icw).

. Коммутация + видимый разрыв. Не отключают токи КЗ, но выдерживают их кратковременное воздействие (Icw). Комбинированные с предохранителями. Коммутация + видимый разрыв + защита от КЗ и перегрузок. Предохранители встроены в корпус или устанавливаются на базе аппарата.

Видимый разрыв — это обеспеченное конструкцией коммутационного аппарата физическое разделение токоведущих частей электрической цепи, при котором расстояние между разомкнутыми контактами позволяет визуально (непосредственным наблюдением или через смотровые окна) убедиться в отсутствии электрической цепи на отключенном участке электроустановки.

3. По категории применения (ГОСТ IEC 60947-3)

Категория применения определяет способность коммутировать различные нагрузки, но не является видом аппарата, а скорее его характеристикой. Для справки:

AC-21 — активная нагрузка (ТЭНы, лампы)

— активная нагрузка (ТЭНы, лампы) AC-22 — смешанная нагрузка (освещение, распределительные сети)

— смешанная нагрузка (освещение, распределительные сети) AC-23 — двигательная нагрузка (высокие пусковые токи)

— двигательная нагрузка (высокие пусковые токи) DC-21/DC-22 — постоянный ток (активная и смешанная нагрузка)

Технические характеристики, которые нужно учесть при покупке

Номинальное напряжение (Ue)

Рабочее напряжение цепи, в которой будет установлен аппарат. Должно соответствовать напряжению сети (например, 230 В, 400 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока).

Номинальный рабочий ток (Ie)

Ток, который аппарат способен проводить в длительном режиме при заданных условиях эксплуатации. Выбирается исходя из расчетного тока нагрузки с учетом коэффициента запаса.

Категория применения

Определяет способность аппарата коммутировать различные виды нагрузок и является важной характеристикой при выборе. Использование аппарата категории AC-21 для коммутации двигательной нагрузки AC-23 недопустимо и может привести к разрушению контактов и аварии.

Механическая и коммутационная износостойкость

Количество циклов включения-отключения без нагрузки (механическая) и под нагрузкой (коммутационная) до предельного состояния.

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)

Значение действующего тока короткого замыкания, который аппарат способен проводить в течение установленного времени (обычно 1-3 секунды) без повреждений. Характеризует термическую стойкость аппарата.

Пример: Icw = 5 кА/1 с означает, что аппарат выдерживает ток 5000 А в течение 1 секунды

Номинальная наибольшая включающая способность (Icm)

Пиковое значение тока короткого замыкания, которое аппарат способен включить (замкнуть цепь) при возникновении аварийного режима без повреждения контактов. Характеризует электродинамическую стойкость аппарата.

Номинальный условный ток короткого замыкания (Iq)

Значение ожидаемого тока КЗ, который аппарат в комплексе с указанным изготовителем устройством защиты от коротких замыканий (предохранителем или автоматическим выключателем) может выдержать в течение времени срабатывания этого устройства.

Степень защиты (IP)

Определяет защиту от проникновения твердых предметов и воды. Для обычных щитов — IP20, для уличной установки или агрессивных сред — IP65 и выше.

Климатическое исполнение и категория размещения

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, влажность, высота над уровнем моря.

Степень загрязнения (I, II, III, IV)

Характеризует окружающую среду по наличию токопроводящей пыли и конденсата. Для промышленных условий обычно требуется степень загрязнения III.

Какой выключатель-разъединитель выбрать

Помимо технического соответствия сети и нагрузке, решающими критериями являются репутация производителя и подтвержденный ресурс. Выбирайте аппараты с гарантией от 2 лет — это маркер верифицированного качества и соответствия заявленным характеристикам.

Производитель представляет широкий спектр низковольтных выключателей-разъединителей:

Линейка воздушных выключателей-разъединителей SystemePact ACB SD. Рассчитана на номинальные токи от 400А до 4000А, доступны как выкатные, так и стационарные исполнения на 3 и 4 полюса. Аппараты имеют единую платформу, с воздушными выключателями MasterPact NT/NW компании Schneider Electric, а также с воздушными автоматическими выключателями серии SystemePact ACB . Сохранены габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также совместимость с их аксессуарной базой. Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD SystemePact SD 63–1250 А . Предназначены для сетей низкого напряжения переменного и постоянного тока. Это универсальные устройства с широкой областью применения, отличающиеся повышенной механической прочностью, наличием видимого разрыва (для токов до 1250 А), широкой гаммой аксессуаров и рукояток управления. Выключатели-разъединители серии SystemePact SD SystemePact CCB NA . Выключатели-разъединители в литом корпусе, рассчитанные на токи 100–630 А в сетях низкого напряжения до 690 В. Обеспечивают двойной разрыв цепи для категорий применения AC22A/AC23A. Доступны к установке с моторным приводом и имеют стационарное, втычное или выкатное исполнение. Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA SystemePact SD80 . Серия выключателей-разъединителей, которые используются для переменных токов 16–80 А в сетях низкого напряжения и управляют нагрузками категории AC-22, AC-23. Установка может осуществляться как на DIN-рейку, так и на монтажную плату. Обладают высокой механической и электрической износостойкостью, а также широким диапазоном рабочих температур — от –30 до +70 °C. Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 SystemePact MSD . Используются для активных, индуктивных и смешанных нагрузок, а также двигателей категории применения AC-3 и DC-3. Диапазон номинальных токов — 20–175 A. Исполняются в защитном кожухе (IP65) или без него (IP54/IP40). Выключатели-разъединители SystemePact MSD Линейки модульного оборудования City9 (для жилищного и гражданского строительства) и флагманская Systeme9 (для критически важных объектов). Модульные выключатели нагрузки для сетей низкого напряжения переменного тока. Диапазон номинальных токов от 40 до 125А. Исполнения на 1P/2P/3P/4P, монтаж на DIN-рейку. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и предотвращает спекание контактов под нагрузкой. Выключатель нагрузки (ВН) City9 Set (слева) / Выключатель нагрузки (ВН) S9S Systeme9 (справа)

