ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
Референс: ATN000632
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет мокко) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482043121
|7.1
|7.1
|4.5
|см.
|107
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606482043128
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|954
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606482043125
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.09
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|206.23
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 400.93 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
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