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ATN001000
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, КАРБОН
ATN001000

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, КАРБОН

Референс: ATN001000
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Черный
Количество постов (мест) 1
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897032198.58.53.5 см. 56г.
BB1
25шт.13606489703216239.28.9 см. 338г.
CAR
320шт.2360648970321340.424.210.6 см. 1.54кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 156кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Вес 0.056 кг
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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