ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН
Референс: ATN001008
Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет Антрацит
Количество постов (мест) 1
Запираемый (-ая) Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Назначение продукта adaptor
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта адаптер
Поставляемое оборудование адаптор
Дополнительные характеристики
Режим фиксации by click-in
Направление установки horizontal/vertical
Тип монтажа прямой монтаж
Тип покрытия окрашенный
Тип крышки without lid
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717962
|7.1
|7.1
|1.2
|см.
|13
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606481717969
|18
|9.5
|6.5
|см.
|84
|г.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|23606481717966
|40.4
|19.6
|14
|см.
|880
|г.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|44.44
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0114 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Адаптер серии AtlasDesignАдаптер серии AtlasDesign
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Размер 210.36 kB
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