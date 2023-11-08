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ATN001008
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН
ATN001008

ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, КАРБОН

Референс: ATN001008
Линейка AtlasDesign

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет Антрацит
Количество постов (мест) 1
Запираемый (-ая) Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Назначение продукта adaptor
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта адаптер
Поставляемое оборудование адаптор
Дополнительные характеристики
Режим фиксации by click-in
Направление установки horizontal/vertical
Тип монтажа прямой монтаж
Тип покрытия окрашенный
Тип крышки without lid
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179627.17.11.2 см. 13г.
BB1
25шт.13606481717969189.56.5 см. 84г.
CAR
380шт.2360648171796640.419.614 см. 880г.
P12
43360шт.12080110 см. 44.44кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0114 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Адаптер серии AtlasDesign
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 210.36 kB
Адаптер серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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