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ATN001009
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН
ATN001009
ATN001009

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН

Референс: ATN001009
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Цвет Антрацит
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Тип продукта колпачок
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок carbon
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): cap
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179795.625.620.91 см. 9г.
BB1
25шт.13606481717976189.56.5 см. 68г.
CAR
380шт.2360648171797340.419.614 см. 720г.
P12
43360шт.12080110 см. 31.31кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
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