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ATN001083
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, КАРБОН
ATN001083

ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001083
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Номер цвета RAL 9005
Способ подключения Прочее
Основные характеристики
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Цветовой оттенок carbon
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Категория 5e
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897088257.17.13.8 см. 61г.
BB1
25шт.13606489708822239.28.9 см. 358г.
CAR
320шт.2360648970882940.424.210.6 см. 1.65кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 164кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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