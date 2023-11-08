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ATN001087
ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, КАРБОН
ATN001087

ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, КАРБОН

Референс: ATN001087
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Антрацит
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Защелкивание
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок carbon
Комплектация изделия механизм
Тип соединителя mini-jack
Тип продукта аудио розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты
Тип покрытия матовый
Минимальная партия для продажи 1
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Материал термопласт: центральный диск
Условия эксплуатации
Рабочая температура 5-45 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897088497.17.14.2 см. 71г.
BB1
25шт.13606489708846239.28.9 см. 413г.
CAR
320шт.2360648970884340.424.210.6 см. 1.84кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 183кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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