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ATN001091
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, КАРБОН
ATN001091

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001091
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Модель/исполнение Проходная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок carbon
Тип продукта ТВ розетка
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897088567.17.13.32 см. 75г.
BB1
25шт.13606489708853239.28.9 см. 436г.
CAR
320шт.2360648970885040.424.210.6 см. 1.93кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 191кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Вес 75 г
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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