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ATN001099
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, КАРБОН
ATN001099

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001099
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Антрацит
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок carbon
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта Кабельный вывод
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центре пластины
Рабочая температура 15-30 °C
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Емкость зажимного соединения
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897109277.17.14.9 см. 56г.
BB1
25шт.13606489710924239.28.9 см. 339г.
CAR
320шт.2360648971092140.424.210.6 см. 1.54кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 157кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Вес 0.056 кг
Ширина 49 мм
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Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
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Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
Вывод кабельный серии AtlasDesign
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