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ATN001333
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЛОТОС
ATN001333
ATN001333

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЛОТОС

Референс: ATN001333
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010250305.27.29.6 см. 0.081кг.
BAG
28шт.46902010250478.919.523.2 см. 0.751кг.
CAR
348шт.1469020102504428.824.240.4 см. 4.796кг.
P12
41440шт.101.480120 см. 161.874кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
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