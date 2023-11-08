ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЛОТОС
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ЛОТОС
Референс: ATN001339
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025115
|5.2
|7.2
|9.6
|см.
|0.095
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4690201025122
|8.9
|19.5
|23.2
|см.
|0.86
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201025129
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.904
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|189.272
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesignРозетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик