ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
Референс: ATN001343
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025238
|4.2
|10.5
|16
|см.
|0.068
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201025245
|8.9
|9.2
|23
|см.
|0.402
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201025242
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.792
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|179.213
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетки серии AtlasDesignРозетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик