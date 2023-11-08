ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет ЛОТОС) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.