ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС
Референс: ATN001352
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет ЛОТОС) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025474
|4.2
|11.5
|16
|см.
|0.083
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201025481
|8.9
|9.2
|23
|см.
|0.476
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201025488
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|2.087
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|205.828
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesignВыключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
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