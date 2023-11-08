Продукты
ATN001352
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС
ATN001352
ATN001352

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ЛОТОС

Референс: ATN001352
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет ЛОТОС) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010254744.211.516 см. 0.083кг.
BAG
25шт.46902010254818.99.223 см. 0.476кг.
CAR
320шт.1469020102548810.624.240.4 см. 2.087кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 205.828кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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