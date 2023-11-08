Продукты
ATN001387
ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ЛОТОС
ATN001387
ATN001387

ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ЛОТОС

Референс: ATN001387
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010259174.410.516 см. 0.07кг.
BAG
25шт.46902010259248.99.223 см. 0.411кг.
CAR
320шт.1469020102592110.624.240.4 см. 1.825кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 182.201кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482582
Формат PDF
Размер 490.97 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482582
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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