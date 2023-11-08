Продукты
ATN001392
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ЛОТОС
ATN001392
ATN001392

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ЛОТОС

Референс: ATN001392
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете лотос розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Модель/исполнение Проходная розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010260373.327.17.1 см. 0.079кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482763
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик