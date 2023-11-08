ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
Референс: ATN001399
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026112
|5.1
|11.5
|16
|см.
|0.052
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201026129
|8.9
|9.2
|23
|см.
|0.321
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201026126
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.465
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|149.848
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesignВывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
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