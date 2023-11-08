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ATN001399
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС
ATN001399
ATN001399

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЛОТОС

Референс: ATN001399
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ЛОТОС. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010261125.111.516 см. 0.052кг.
BAG
25шт.46902010261298.99.223 см. 0.321кг.
CAR
320шт.1469020102612610.624.240.4 см. 1.465кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 149.848кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
Вывод кабельный серии AtlasDesign
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