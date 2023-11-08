ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он прост в установке и удобен применении. Сделано в России.