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BA10-002D
ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА, Россия
BA10-002D
BA10-002D
BA10-002D
BA10-002D

ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СОСНА, Россия

Референс: BA10-002D
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он прост в установке и удобен применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип контактов 2 Н.О.
Серия продукта Этюд
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Диапазон мощности
Номинальный ток 10 AX в 250 V
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989477106.16.13.55 см. 77г.
CAR
3200шт.460709894781938.438.433.2 см. 15.8кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 321кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0731 кг
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 272.95 kB
Выключатели и переключатели открытого типа серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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