ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
Референс: BA10-004T
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип контактов 1 переключающ.
Серия продукта Этюд
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Диапазон мощности
Номинальный ток 10 AX в 250 V
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009306
|6.1
|6.1
|3.55
|см.
|76
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009313
|37.2
|18.6
|8
|см.
|2.012
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009310
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|15.6
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|317
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0725 кг
Ширина 61 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа серии ЭтюдВыключатели и переключатели открытого типа серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 272.95 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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