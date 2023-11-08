ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: BA10-006K
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип контактов 2 Н.О.
Серия продукта Этюд
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Диапазон мощности
Номинальный ток 10 AX в 250 V
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098941312
|6.1
|6.1
|3.55
|см.
|77
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4607098941329
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.649
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|4607098942227
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|16
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|321
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0737 кг
Ширина 61 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа серии ЭтюдВыключатели и переключатели открытого типа серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 272.95 kB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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