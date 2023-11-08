ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BA10-041C
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Цветовой оттенок серый
Серия продукта Этюд
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип контактов 1 Н.О.
Диапазон мощности
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP44
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098942494
|7.9
|6.6
|4.9
|см.
|100
|г.
BB1
|2
|—
|14
|шт.
|4607098942500
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.523
|кг.
CAR
|3
|—
|112
|шт.
|4607098942616
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.5
|кг.
P12
|4
|—
|2016
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|247
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 50 мм
Высота 73 мм
Вес 0.095 кг
Ширина 67 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа IP44 серии ЭтюдВыключатели и переключатели открытого типа IP44 серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.03 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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