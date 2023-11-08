ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) одноклавишный, с подсветкой и предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А, что делает его легко находимым при отсутствии освещения. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.