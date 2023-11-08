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BA10-046B
ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-046B
BA10-046B

ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: BA10-046B
Линейка Etude

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 220 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок белый
Тип продукта выключатель
Серия Etude
Область применения управление
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Тип покрытия блестящий
Описание полюсов 1P
Материал термопласт
Номинальный ток 10 AX в 220...250 V Переменный ток
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010105247.96.64.9 см. 103г.
BB1
214шт.469020101053137.218.68 см. 1.565кг.
CAR
3112шт.1469020101053838.438.433.2 см. 12.5кг.
P12
42016шт.12080114.6 см. 253кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа IP44 серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.03 kB
Выключатели и переключатели открытого типа IP44 серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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