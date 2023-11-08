ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BA10-046C
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 220 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Цветовой оттенок серый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Серия Etude
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Описание полюсов 1P
Тип привода клавиша
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010548
|7.9
|6.6
|4.9
|см.
|103
|г.
BB1
|2
|—
|14
|шт.
|4690201010555
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.565
|кг.
CAR
|3
|—
|112
|шт.
|14690201010552
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.5
|кг.
P12
|4
|—
|2016
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|253
|кг.
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 279.03 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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