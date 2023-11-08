BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл.с подсв. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл.с подсв. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
Референс: BLNBS101111
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух одноклавишных выключателей на 10А, один из которых с подсветкой, что делает его легко находимым в отсутствие освещения. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Стандарт розетки Европейский
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель и розетка
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток 50 Гц
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Глубина встраивания 34 мм
Номинальный ток 16 A выключатель 10 A розетка
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Рабочая температура 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194572
|21.5
|8.5
|5.3
|см.
|198
|г.
BB1
|2
|—
|3
|шт.
|13606481194579
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|695
|г.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|152
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 85 мм
Вес 0.2 кг
Ширина 215 мм
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Тип документа
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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