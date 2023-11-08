BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух двухклавишных выключателей на 10А. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов.