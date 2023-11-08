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BLNBS102211
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. с подсв. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS102211
BLNBS102211

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. с подсв. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ

Референс: BLNBS102211
Линейка Blanca

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух двухклавишных выключателей на 10А, один из которых с подсветкой, что делает его легко находимым в отсутствие освещения. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Стандарт розетки Европейский
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель и розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток 50 Гц
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Глубина встраивания 34 мм
Номинальный ток 16 A выключатель 10 A розетка
Условия эксплуатации
Рабочая температура 5-35 °C
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119456521.58.55.3 см. 204г.
BB1
23шт.1360648119456223.219.58.9 см. 713г.
P12
4540шт.12080101.4 см. 155кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 85 мм
Вес 0.2 кг
Ширина 215 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Блоки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 611.96 kB
Блоки серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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