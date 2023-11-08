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BLNCA101012
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ
BLNCA101012

BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNCA101012
Линейка Blanca

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811963166.56.53.5 см. 51г.
BB1
215шт.1360648119631323.219.58.9 см. 861г.
P12
42700шт.12080101.4 см. 182кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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