BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.