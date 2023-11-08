BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А, ТИТАН
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А, ТИТАН
Референс: BLNCA101014
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок титан
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332622
|6.5
|6.5
|3.5
|см.
|51
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481332629
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|861
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606481332620
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.906
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|190
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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