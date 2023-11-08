BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв,ИЗОЛ.ПЛ., 10А, ЯСЕНЬ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.