BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNIA011003
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Серый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта телефонное розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197009
|6.5
|6.5
|4.1
|см.
|42
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606481197006
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|589
|г.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|43606481197007
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.4
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|141
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии BlancaРозетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты