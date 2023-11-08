Продукты
BLNIA011006
BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLNIA011006
BLNIA011006

BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ

Референс: BLNIA011006
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Черный
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта телефонное розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Относительная влажность 60-60 %
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы)
Цветовой оттенок черный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811972696.56.54.1 см. 42г.
BB1
212шт.1360648119726623.219.58.9 см. 589г.
CAR
324шт.4360648119726740.424.210.6 см. 1.4кг.
P12
42160шт.12080110.4 см. 141кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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