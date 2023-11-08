BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АНТРАЦИТ
Референс: BLNIA011006
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Черный
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта телефонное розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Относительная влажность 60-60 %
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы)
Цветовой оттенок черный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197269
|6.5
|6.5
|4.1
|см.
|42
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606481197266
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|589
|г.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|43606481197267
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.4
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|141
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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