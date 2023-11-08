BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
Референс: BLNIA045004
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Серый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 4 витые пары
Стандарты ANSI/TIA-568-C.2
Монтаж устройства открытый
Тип упаковки Флоупак
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332912
|6.5
|6.5
|4.1
|см.
|43
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606481332919
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|601
|г.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|43606481332910
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.423
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|143
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии BlancaРозетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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