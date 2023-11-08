BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ

Двойная розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) с изолирующей пластиной, со входом для компьютера RJ45 категория 5е и для телефона RJ11, предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к телефонной сети и сети Интернет. - Позволяет одновременно подключить компьютер и телефон. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.