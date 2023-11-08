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BLNIA045457
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNIA045457

BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNIA045457
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) двухместная компьютерная RJ45 категория 5е с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. - Позволяет одновременно подключить два устройства. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Цвет Бежевый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 2
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Стандарты ANSI/TIA-568-C.2
Монтаж устройства открытый
Тип упаковки Флоупак
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897758276.56.54.1 см. 52г.
CAR
324шт.2360648977582140.424.210.6 см. 1.64кг.
P12
42160шт.12080110.4 см. 162кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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