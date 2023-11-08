BLANCA С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, ЯСЕНЬ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) телефонная с изолирующей платиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.