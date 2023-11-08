BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телефон. RJ11, МОЛОЧНЫЙ

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки), состоящий из розетки компьютерной RJ45 кат.5e и розетки телефонной RJ11, предназначен для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.