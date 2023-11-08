BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNKA000011
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) кнопочный для электрических звонков предназначен для сетей до 250В, на ток до 0,4А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
Номин. ток 0 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Основные характеристики
Область применения дверной звонок
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 25 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта звонковая кнопка
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство кнопка
Электрическая износостойкость 25000 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип покрытия глянцевое
Емкость зажимного соединения 0.5...2.6 мм² для Жесткий кабель(и) 0.5...2.6 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194626
|7.5
|3.9
|2.1
|см.
|23
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|13606481194623
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|678
|г.
CAR
|3
|—
|150
|шт.
|43606481194624
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.486
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|149
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21 мм
Высота 74 мм
Ширина 38 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели открытого типа 0,4A серии BlancaВыключатели открытого типа 0,4A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 211.11 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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