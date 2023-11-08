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BLNKA000011
BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNKA000011
BLNKA000011
BLNKA000011
BLNKA000011

BLANCA О/У КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная, 0,4А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNKA000011
Линейка Blanca

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) кнопочный для электрических звонков предназначен для сетей до 250В, на ток до 0,4А. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
Номин. ток 0 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Основные характеристики
Область применения дверной звонок
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 25 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта звонковая кнопка
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство кнопка
Электрическая износостойкость 25000 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип покрытия глянцевое
Емкость зажимного соединения 0.5...2.6 мм² для Жесткий кабель(и) 0.5...2.6 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811946267.53.92.1 см. 23г.
BB1
225шт.1360648119462323.219.58.9 см. 678г.
CAR
3150шт.4360648119462440.424.228.8 см. 4.486кг.
P12
44500шт.12080101.4 см. 149кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21 мм
Высота 74 мм
Ширина 38 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели открытого типа 0,4A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 211.11 kB
Выключатели открытого типа 0,4A серии Blanca
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
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