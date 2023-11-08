BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
Референс: BLNMK000001
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (зеленый, скрытый монтаж) монтажная предназначена для установки силовых розеток в бетонные или кирпичные стены. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Размеры коробки: 100*100*28 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 100 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Цветовой оттенок зеленый
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Тип кабеля 8 удаляемых заглушек
Глубина проецирования 28 мм
Режим фиксации встраивание
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194541
|10
|10
|4.1
|см.
|51
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|13606481194548
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|305
|г.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|82
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40.7 мм
Высота 100 мм
Вес 0.047 кг
Ширина 100 мм
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Тип документа
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