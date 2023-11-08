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BLNMK000001
BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
BLNMK000001
BLNMK000001

BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ

Референс: BLNMK000001
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (зеленый, скрытый монтаж) монтажная предназначена для установки силовых розеток в бетонные или кирпичные стены. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Размеры коробки: 100*100*28 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 100 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Цветовой оттенок зеленый
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Тип кабеля 8 удаляемых заглушек
Глубина проецирования 28 мм
Режим фиксации встраивание
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119454110104.1 см. 51г.
BB1
24шт.1360648119454823.219.58.9 см. 305г.
P12
4720шт.12080101.4 см. 82кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40.7 мм
Высота 100 мм
Вес 0.047 кг
Ширина 100 мм
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