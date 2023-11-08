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BLNPK000011
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, БЕЛЫЙ
BLNPK000011
BLNPK000011

BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок, БЕЛЫЙ

Референс: BLNPK000011
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 86*86*34 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811946338.68.64.1 см. 52г.
BB1
210шт.1360648119463023.219.58.9 см. 618г.
P12
41800шт.12080101.4 см. 138кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Размер 21.8 MB
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