BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АНТРАЦИТ
Референс: BLNPK000016
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А.Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 86*86*34 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Антрацит
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Да
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Тип монтажа открытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195647
|8.6
|8.6
|4.1
|см.
|52
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195644
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|618
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195645
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.421
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|146
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты