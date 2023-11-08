BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, БЕЛЫЙ
Референс: BLNPK000021
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый) подъемная однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А.Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 100*100*40 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 4 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Совместимость серий продукта розетка выключатель
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197474
|10
|10
|4.1
|см.
|61
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|13606481197471
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|345
|г.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|89
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40.4 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
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Тип документа
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