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BLNRA000115
BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA000115

BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNRA000115
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноместная, без шторок и заземления, с изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 18 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811966066.56.53 см. 42г.
BB1
218шт.1360648119660323.219.58.9 см. 848г.
CAR
336шт.4360648119660440.424.210.6 см. 1.881кг.
P12
43240шт.12080110.4 см. 187кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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