BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без зазем. без штор., МЕТАЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная без зазем. без штор., МЕТАЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNRA000221
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) двухместная, без шторок и заземления, с монтажной пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Относительная влажность 60-60 %
Тип крышки без шторок
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481198112
|10.5
|6.5
|3.3
|см.
|113
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|249
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 605.47 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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