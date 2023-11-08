BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) трехместная, без шторок и заземления, с изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.