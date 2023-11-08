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BLNRA000317
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA000317
BLNRA000317
BLNRA000317
BLNRA000317

BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNRA000317
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) трёхместная без заземления и шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Входные отверстия расположены под углом 45 градусов, благодаря чему можно подключить несколько устройств: вилки и адаптеры не будут мешать друг другу. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество кабелей 2
Тип крышки без шторок
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648977632914.76.53.3 см. 106г.
BB1
26шт.1360648977632623.219.58.9 см. 636г.
CAR
312шт.2360648977632340.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
41080шт.12080110.4 см. 114.48кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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