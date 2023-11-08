BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В,АНТРАЦИТ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) четырехместная, без шторок и заземления, с изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.